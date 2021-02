Una familia de Texas recibe factura de más de $3,500 tras pasar 4 días sin electricidad

“Mi reacción fue un ‘wow’ cuando vi mi cuenta. Fueron $3,000 y no tenía electricidad”, indicó Clara Rodríguez. El hogar de Rodríguez fue uno de los más de 17,000 en Hutto que se quedó sin el servicio de energía eléctrica durante los apagones programados del Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) la pasada semana.

Rodríguez informó que intentó comunicarse con la compañía que le suple la energía eléctrica Griddy por teléfono, al no recibir una respuesta, optó por enviar un correo electrónico.

La familia indicó que se cambió de compañía eléctrica, pero aún así, deben pagar la factura de $3,593 para que no le afecte su crédito.

Por su parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que está tomando acción para que los texanos no tengan que pagar estas cuentas. “Es increíble que los texanos tengan que recibir estas facturas. Hemos ordenado que no se le quite el servicio por falta de pago”, indicó el mandatario durante una conferencia de prensa.