“Muchos latinos en Texas están convencidos de que su voto no importa. Y no es así”

Pero a diferencia de California (Hillary Clinton ganó con un 67% en 2016), Texas ha sido un bastión republicano por décadas. Los demócratas no han conseguido una victoria a nivel estatal en tres décadas. La última vez que controlaron la Cámara de Representantes texana fue en 2002. El distrito con la victoria más contundente para los republicanos es texano : Amarillo, el 13. En 2018 ganaron ahí con más de un 80% de los votos. Y ningún demócrata ha ganado en Texas desde 1976.

Castro, quien fue Secretario de Vivienda durante la Administración de Barack Obama, habló sobre la importancia del voto latino en la elección. “Muchos [latinos] están convencidos de que su voto no importa. Y eso no es así”.

"El covid-19 no ataca igual a todos"

“El covid-19 no ataca igual a todos. Los latinos están muriendo de forma desproporcionada. Y tenemos a un gobernador [Greg Abbott] y un vicegobernador [Dan Patrick] que dicen que eso no importa. ¿Quién diablos pone a los muertos entonces, me pregunto?”, dijo O’Rourke.