Los candidatos demócratas al Senado por Texas cruzan acusaciones en un tenso debate

Hegar, que tiene el respaldo del Comité Demócrata para el Senado, había respondido anteriormente sobre por qué había votado en la primaria republicana en 2016. Había dicho que votó por Carly Fiorina en protesta a Donald Trump . Texas no exige a los electores que estén registrados en un partido político para participar en sus respectivas primarias.

No obstante, el hecho de que haya donado a la campaña de Cornyn fue una acusación nueva. Los récords muestran que la expiloto donó 10 dólares en agosto de 2011 a través de un PAC. Cuando West sacó el tema en el debate, Hegar se puso a la defensiva , y dijo que “estaba decepcionada puesto que esto [ese tipo de acusaciones] es la razón por la que la gente se aleja de la política”. También dijo a West, “sabes que eso no es verdad [su apoyo a Cornyn] y estás confundiendo a los votantes”.

Cruce de acusaciones

Hegar reconoció, sin embargo, haber donado a Cornyn (incluso aclaró que había dado 25 dólares y no los 10 que mostraba el registro) porque, explicó, no habría podido conseguir una reunión con él si no estaba en su lista de donantes.