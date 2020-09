Entre la indignación y el silencio: las reacciones de políticos texanos a la polémica sobre Trump y los veteranos de guerra

Texas no es un estado ajeno a la tradición militar. Muy al contrario. La base de Fort Hood, en Texas, es la más grande de Estados Unidos en todo el mundo con más de 45,000 elementos asignados (más casi 9,000 trabajadores no militares). Cerca de un 8% de su población consiste en veteranos de guerra. La polémica sobre el artículo de The Atlantic sobre supuestas declaraciones del presidente Donald Trump en cuanto a veteranos de guerra no ha pasado desapercibida.