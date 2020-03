Demócratas texanos critican las declaraciones de Dan Patrick sobre el coronavirus

“El cuidado de la salud no es una prioridad para los republicanos”, dice el comunicado. “Las vidas de nuestras familias y nuestros amigos no se pueden medir en dólares ”, afirma el texto.

“Si alguien se acercara y me preguntara que si, como ciudadano de mayor edad, estoy dispuesto a cambiar mi vida por mantener Estados Unidos para nuestros hijos y nietos, la respuesta es sí. Y eso no me vuelve más noble o valiente”, dijo en televisión.