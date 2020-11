Kemp le responde a Trump luego de decir que se “avergüenza” de haberlo apoyado a la gobernación de Georgia

ATLANTA, Georgia.- Los enfrentamientos entre los líderes republicanos están lejos de terminar, luego de que el presidente Donald Trump dijera en una entrevista del canal Fox que se sentía avergonzado por haber apoyado a Brian Kemp a la gobernación de Georgia en 2018.

Tras la victoria demócrata en Georgia en las elecciones presidenciales, una hazaña que no lograban desde hace 30 años, Donald Trump del partido republicano, expresó su rechazo contra el poco interés que según él, tuvo el gobernador en una entrevista en Fox News.

”El gobernador no ha hecho nada", dijo Trump. “No ha hecho absolutamente nada. Me avergüenza haberlo apoyado”.



“La ley de Georgia prohíbe al gobernador interferir en las elecciones. El Secretario de Estado, que es un funcionario constitucional electo, supervisa las elecciones que no pueden ser anuladas por orden ejecutiva ”, dijo el portavoz de Kemp, Cody Hall.

"Como ha dicho el gobernador en repetidas ocasiones, seguirá cumpliendo la ley y alentará al Secretario de Estado a tomar medidas razonables, incluida una auditoría de muestra de firmas, para restablecer la confianza y abordar los problemas graves que se han planteado".



El gobernador ha estado en gran parte en silencio durante semanas sobre los ataques de Trump, que se han intensificado después de que se convirtiera en el primer republicano en perder Georgia en una votación presidencial en casi 30 años. Dijo en una entrevista anterior que comprende la "frustración" de Trump, pero que la ley establece claramente sus deberes.

Trump hizo las declaraciones durante una turbulenta conferencia de prensa el Día de Acción de Gracias, donde afirmó sin pruebas que se había producido un fraude electoral masivo en el estado.

"No se te permite cosechar, pero entiendo que el secretario de estado, que es realmente un enemigo del pueblo, el secretario de estado, y sea republicano o no, este hombre, lo que ha hecho, supuestamente él hizo un trato y tendrás que verificar esto, donde a ella se le permite cosechar pero en otras áreas no se le permite".



El presidente electo Joe Biden ganó en Georgia con una pequeña ventaja de poco menos de 13.000 votos, lo que provocó un recuento, que actualmente está en marcha. Una auditoría estatal la semana pasada confirmó la victoria de Biden.

En enero, el estado decidirá si el Partido Republicano retiene el control del Senado de los Estados Unidos, cuando los votantes decidan sobre dos elecciones de segunda vuelta al Senado.

