Inician formalmente investigación sobre las llamadas telefónicas de Trump en su intento de revertir los resultados de las elecciones

Una vez finalizada la investigación, la junta votará si enviar o no una remisión penal al fiscal general del estado o al fiscal de distrito.

Una investigación que puede tardar meses

"No había nada inapropiado o desagradable en una llamada programada entre el presidente Trump, el secretario Raffensperger y abogados de ambos lados. Si Raffensperger no quería para recibir llamadas sobre las elecciones, no debería haberse postulado para secretario de Estado. Y la única razón por la que la convocatoria se hizo pública fue porque Raffensperger la filtró en un intento de ganar puntos políticos", dijo Jason Miller, asesor principal de Trump en una declaración enviada a ABC News.