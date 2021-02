Así ha sido el primer mes en el Congreso para Marjorie Taylor, la republicana que promueve teorías conspirativas

Taylor Green ha sido cuestionada por miembros del propio partido por sus afirmaciones infundadas de que los tiroteos en Parkland y el de Las Vegas fueron eventos montados o escenificados, que el Covid-19 es una mentira y no es peligroso y que los incendios en California iniciaron por rayos láser enviados desde el espacio, entre otras.

Expulsan a Taylor Greene de los comités del congreso

Usando una máscara con la frase "Libertad de expresión", Greene no se disculpó durante el transcurso de su discurso de aproximadamente ocho minutos. En cambio, describió sus comentarios como "palabras del pasado" que "no me representan", y advirtió que si los legisladores quisieran "crucificarla", crearía un "gran problema".