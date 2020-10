Trump, Covid-19 y seguridad fronteriza: temas que marcaron el debate entre la senadora Martha McSally y el demócrata Mark Kelly

Trump y la Corte Suprema

McSally estuvo de acuerdo. "Me molesta cuando hace eso", dijo sobre Trump, y agregó que le aconseja que deje de hacerlo. El mandatario ha expresado en varias ocasiones su apoyo a la reelección de la republicana.

Kelly usó en gran medida el debate para presentarse a sí mismo como un candidato para todos los arizonenses, enfatizando que representa la independencia y el no partidismo.

“La política partidista ha empeorado esta crisis, y la política partidista y los políticos partidistas no nos van a sacar de esto”, dijo Kelly. "Necesitamos un liderazgo independiente centrado en resolver los problemas que enfrentamos, sin importar el partido".

Anuncios en español

En respuesta, Kelly afirmó que no sabía a qué se refería McSally y que "estrecharía la mano de cualquiera".

Seguridad fronteriza

Cuando se le preguntó a Kelly sobre la seguridad fronteriza, dijo que viniendo de la NASA, no propondría "soluciones del siglo XVII para los problemas del siglo XXI".

Recientemente, tres exastronautas apoyaron a McSally sobre Kelly en un artículo de opinión publicado en The Arizona Republic , diciendo que ser astronauta no califica a Kelly para el puesto.

A medida que avanzaba el debate, se planteó el tema del cambio climático. McSally afirmó que Kelly apoyaba la resolución del Green New Deal, llamándola repetidamente el "Green Bad Deal", reportó Cronkite News .

Kelly respondió, una vez más cuestionando de dónde estaba obteniendo McSally su información. Dijo que no apoyaba el Green New Deal y que no quería prohibir el uso de combustibles fósiles como había afirmado McSally.