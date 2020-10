"Señor vicepresidente estoy hablando": así fue el encuentro entre Harris y Pence

“El pueblo estadounidense tiene derecho a saber qué es lo que está influyendo las decisiones del presidente y ¿él está tomando las decisiones para obtener los mejores resultados del pueblo estadounidense? ¿de ustedes? ¿o por interés propio?”, preguntó la senadora por California, haciendo referencia a la investigación de The New York Times que reveló que Trump debe dinero a acreedores.

La investigación del diario también reveló que Trump no pagó nada en impuestos algunos años y pagó solo 750 dólares tanto en 2016 como en 2017.

Arizonenses reaccionan en redes sociales

La activista Erika Andiola cuestionó la falta de acción de la administración Trump ante la crisis de salud generada por el coronavirus. "No tiene vergüenza. Este tipo ha devaluado la ciencia desde el COMIENZO. No dejes que te enciendan con gas. No dejes que te engañen", escribió Andiola en Twitter.