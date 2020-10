"Seis días desde ahora, ¿pueden creerlo? Vamos a ganar Arizona", dijo Trump en Goodyear

El presidente Donald Trump subió al escenario en Goodyear, Arizona , cuando "God Bless the USA" de Lee Greenwood se escuchaba en el sistema de sonido.

“He vencido a las encuestas, he vencido a los medios, he vencido todas las predicciones. Y aquí está lo peor: nunca lo perdonaron ”, dijo Farage. "Cuatro años de un juicio político falso ... esta es la persona más resistente y valiente que he conocido en mi vida".