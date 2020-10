Biden y Kelly, los preferidos entre latinos en la intención de voto en Arizona, según encuesta de Univision

En el camino a la Casa Blanca Arizona se convirtió en uno de los estados claves

Esta es una de las contiendas para el Senado de EEUU más importantes del país

Por correo o en persona, así planean votar en Arizona

No es el muro fronterizo ni el tema migratorio lo que más les interesa a los votantes en Arizona

El Sí aventaja en la propuesta para legalizar del uso recreativo de la marihuana

Casi el 70% de los votantes de Arizona favorecen el impuesto para mejorar la educación pública



Metodología: Univision Noticias realizó una encuesta nacional y cuatro encuestas estatales en Arizona, Florida, Texas y Pennsylvania. Las encuestas se implementaron del 17 al 25 de octubre de 2020. Para la encuesta nacional latina, realizada en alianza con UnidosUS/SOMOS, 2,608 votantes latinos registrados completaron la encuesta y contiene un margen de error de +/- 2.21. Las encuestas estatales contienen un MOE no ajustado de 3.64 en PA y AZ, y 3.56 en FL y TX con total completado en TX = 758, PA = 723, AZ = 725, FL = 743. Las encuestas estatales contienen sobremuestras latinas de n = 401 para PA y TX, y n = 402 para FL y AZ. El MOE para la porción latina en cada estado es +/- 4.89.La encuesta de Arizona se comisionó a través de una asociación entre Univision Noticias y el Center for Latina/os and American Politics Research (CLAPR) de la Universidad Estatal de Arizona.