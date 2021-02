Los republicanos quieren imponer nuevas restricciones al voto, mientras que demócratas recién electos en Georgia y Arizona buscan la reelección en 2022

Entre estos figura la propuesta en Georgia que pondría fin a la votación anticipada los domingos , apuntan a los votantes afroestadounidenses, que jugaron un papel importante en las elecciones al senado que le dieron el control a los demócratas. El Atlanta Journal-Constitution explicó en su artículo el viernes que el cambio "sería un golpe para las iglesias negras que organizan eventos para votar 'Souls to the Polls'" el domingo, en los que los feligreses son transportados por los líderes de la iglesia a los lugares de votación después del servicio.

Pero el camino no está claro para que los republicanos logren convertir en ley estos proyectos, en algunos estados, como Pensilvania y Wisconsin, los gobernadores demócratas podrían vetar esos cambios.

También está la Ley For The People, que se reintrodujo el primer día del nuevo Congreso en 2021. Si se aprueba, el proyecto de ley expandiría la votación anticipada y por correo, facilitaría el registro para votar y pondría fin a los partidos partidistas. gerrymandering, entre otros cambios.

“Sabes que nuestro trabajo está lejos de estar terminado”, dijo Lewis en 2019. “ Me entristece. Me dan ganas de llorar cuando a la gente se le niega el derecho al voto. Todos sabemos que este no es un problema demócrata o republicano: es un problema estadounidense. "