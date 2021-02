"Necesitamos más vacunas": alcalde de ciudad fronteriza en Arizona, quien estuvo a punto de morir por Covid-19

El alcalde de San Luis, Arizona, Gerardo Sánchez, fue diagnosticado con Covid-19 en diciembre, estuvo hospitalizado 22 días y se debatió entre la vida y la muerte por complicaciones de la enfermedad: "Todavía hay gente que no cree en esto, yo no estuve entubado, no quise, solo dan el 10% de probabilidades de que sobrevivas si te entuban, a mí lo que me funcionó fue el plasma, a las 48 horas de ponermelo reaccioné".