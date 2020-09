Procurador envía advertencia a una compañía en Washington sobre la recolección de votos en Arizona

La directora de la unidad de integridad electoral de la agencia, Jennifer Wright, envió una carta el viernes pasado de "termine y desista", a Ted Blaszak, fundador y director ejecutivo de Initiative & Referendum Campaign Management Services.

“Asegúrese de que sus votos lleguen a las urnas”, dice el correo electrónico, que ofrece “un ejército de especialistas en recuperación de boletas” que irán a las casas de los votantes seleccionados y recogerán las que no fueron enviadas.

Wright explica en la carta a Blaszak que los servicios que ofrece a los candidatos y organizaciones de Arizona equivalen a solicitarles ilegalmente que cometan un delito y le dio hasta las 10:00 a.m. de este lunes para confirmar que no continuará con ese ofrecimiento, reportó Capitol Media Services .

Por años grupos promotores del voto, civiles, activistas y voluntarios de políticos salían a los barrios para preguntar si la gente había enviado sus boletas electorales por correo o las habían llevado a un puesto de votación, si no lo habían hecho se ofrecían a llevarlas ellos mismos en su nombre.

Esta práctica terminó en 2016 cuando la legislatura, controlada por los republicanos, votó para prohibirla. Argumentaron que se creó una ventana para cometer actos inapropiados con las boletas, pero no pudieron citar ningún incidente confirmado en el que se modificó una boleta o no se entregó.

Blaszak dijo que sus correos electrónicos no estaban dirigidos a nadie específicamente en Arizona, sino simplemente a un esfuerzo por iniciar un nuevo negocio.

"No he tenido ninguna intención de violar las leyes de Arizona", dijo. Blazar, quien confirmó que no ofrecerá sus servicios a los arizonenses.