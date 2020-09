Pareja de hispanos que apoya reelección de Trump afirma que la 'mayoría silenciosa' dará el triunfo a republicanos

Los esposos Gloria Badilla y Hemac Badilla decidieron apoyar a Donald Trump desde que se postuló a la presidencia de Estados Unidos en 2016, son republicanos y se consideran provida, están a favor del apoyo a los oficiales del orden y aseguran que bajo su administración la economía del país mejoró.

Desde hace 7 años esta pareja, ella originaria de México y él de Ajo, Arizona, emprendieron su propio negocio, producen una salsa mexicana " La Chiltepica" que distribuyen en varias tiendas del estado y envían a otras partes del país por pedidos a través de su sitio web.

Gloria fue una de las oradoras de la mesa redonda en la que políticos y empresarios hispanos le expresaron su apoyo al presidente mientras le contaban sus historias de éxito en el evento organizado por 'Latinos por Trump' hace una semana en Phoenix.

“Desde que nos registramos para votar en este país, hace más de 20 años, lo hicimos como republicanos. Porque eso se alinea más a nuestras creencias, nuestros valores. Somos provida”, dijo Gloria a Univision Noticias. “Siempre he dicho que he sido una Reagan Republican porque llegue a este país en 1980”.

En 2016, cuando decidieron votar por Donald Trump solo se lo contaron a su familia y amigos cercanos. “Votamos por el presidente Trump que era un poquito menos común que ahora porque vimos que la opción más clara para nosotros”, contó Badilla. “Ahora, en estas elecciones tenemos tanto en juego, valores, economía, que decidimos abrirnos más al público, eso conlleva dos rollos, tienes a los que te apoyan y los que te tiran”

La pareja hizo un comercial para la candidata al senado Martha McSally, esto les costó una lluvia de críticas y mensajes en contra por su respaldo a la republicana.

“Nos ha ido un poquito mal, correos electrónicos, mensajes de voz, redes sociales, nos dicen no vuelvo a comprar tu producto. También lo positivo ha sido bueno”, dijo Gloria. “Dices tú, no mas por pensar como pienso alguien que ni conozco me está ofendiendo pues que onda, si yo veo un cartelón de Biden no les voy a tirar, ¿por qué? Respeto tu opinión porque tus razones has de tener”.

En medio de la defensa de su posición de apoyar a Trump abiertamente publicó en sus redes sociales un mensaje que decía: “Quiero aprender de tu candidato, dime por qué vas a votar por él sin mencionar a Trump. “No pudieron contestar, todo es porque no quieren a Trump, pero no te dicen una política buena, una idea del otro candidato, nada”, afirmó Gloria.

Desde hace una semana cuando Gloria participó en la mesa redonda con Trump las reacciones han cambiando, comenzaron a recibir muchos mensajes de apoyo e incluso les preguntan cómo ayudar.

“Nos ha dado gusto que está saliendo mucha gente que no tiene miedo de decirlo porque no quieren estar mal con el vecino pero a lo mejor el vecino piensa igual y no lo dice por miedo a los ataques, es lo triste de este negocio de la política”, dijo Huemac Badilla.





S

eguridad en las comunidades es una prioridad

“De hecho para nosotros es muy importante que el presidente Trump desde el principio siempre ha estado defendiendo a los policías, en estos últimos meses hemos visto una tendencia antipolicía que tiene que parar, no estoy diciendo que no haya granitos negros en el arroz blanco pero el 99.9% son muy buenos elementos y necesitan el apoyo para que cuiden nuestros vecindarios, nuestra familia, nuestra sociedad. ¿Cómo vamos a tener una ciudad sin ley?”, mencionó Badilla.





¿Considera que se ha incrementado el racismo bajo la administración Trump?

“Esa pregunta me la han hecho un par de veces y te puedo decir que en este mundo no hay perfección alguna, tenemos que tomar lo mejor que tenemos, me gusta mostrar los números de las personas que fueron deportadas de este país bajo la administración Obama y son mucho más que en la administración Trump”, aseguró Gloria.

Aunque la pareja afirma que durante la administración Trump su negocio tuvo mejores ingresos y en general la economía del país mejoró aceptan que la pandemia de covid-19 los afectó. Tuvieron meses muy malos sin ingresos pero las ayudas del gobierno los ayudaron a resistir el golpe financiero.





La mayoría silenciosa que le dará el triunfo Trump

Huemac Badilla llama "la mayoría silenciosa" a las personas que apoyan la reelección del presidente pero temen decirlo en público por temor a las represalias.

"Hay mucha gente que tiene miedo de que sus hijos agarren el camión escolar y los maltraten por poner una bandera de Trump, es una realidad lo que esta pasando", afirmó Badilla. "Viene una buena sorpresa para los republicanos en esta ocasión y ojala sea parte aguas para que el partido demócrata empiece a trabajar un poco diferente, sea más activo en lo positivo y no tanto en lo negativo porque como país un balance es bueno pero ahora están muy cargados a la izquierda, a la destrucción de ciudades...triste".

Sobre el tema migratorio afirman que "una reforma migratoria no es de republicanos o demócratas tiene que haber tanto trabajo en este país que es cuando puede llegar una reforma y nadie se va a quejar", dijo Gloria. "El presidente dijo que tendrá una buena noticia para los soñadores antes de las elecciones".





