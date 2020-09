Empresarios y políticos hispanos ofrecen su respaldo al presidente en el evento Latinos por Trump en Arizona

Trump se reunió con el grupo "Latinos por Trump" que desde temprano y bajo 100 grados de temperatura llegaron al Arizona Grand Resort para escuchar al presidente. El Air Force One aterrizó a las 2:22 p.m. en el Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor.

“Los latinos son conservadores. Simplemente no lo saben ”, dijo Sergio Arellano, quien lidera el alcance latino para los republicanos en Arizona. He llamado a las políticas de Trump "música para mis oídos".

"El presidente Trump es un líder de America First. Como inmigrante legal que se ha sentido inspirado y empoderado por los valores fundacionales de este país, esa es exactamente la actitud que me gusta ver en mi presidente", dijo Yelin. "Gracias por servir a nuestro país, lo queremos presidente Trump".

Protestas en contra de la visita

Las reacciones no se hicieron esperar de quienes estuvieron en contra de la visita del mandatario, llegaron pocos al lugar pero seguros de manifestarse en contra de las políticas del presidente. Con carteles y banderas se plantaron a las afueras del Arizona Grand Resort donde el mandatario se reunió con el grupo de latinos que le ofrecieron su respaldo incondicional.

“Quizás piensa que las personas o los latinos que están (en el lugar) son buenas personas, pero no todos somos mexicanos y si todos somos criminales, entonces ellos también serán”, recalcó Alfredo Gutierrez, exsenador de Arizona.

Republicanos por Biden en Arizona no coinciden en la forma de gobernar de Trump.

“Su base es anti-inmigrante y ahora que ve que no puede ganar esta contienda, sin el voto hispano entonces qué hace, nos busca y nos pide el voto diciendo que esta con nosotros y que desde el inicio lucha por nuestro país. Desde ahorita les digo, vamos para adelante y votamos por Biden”, afirmó Yasser Fernando Sánchez, miembro de Republicanos por Biden.

El exvicepresidente y candidato Joe Biden se pronunció sobre la visita de Trump al estado del Gran Cañon y afirmó que no ha logrado brindar liderazgo que realmente los arizonsenses necesitan especialmente durante esta crisis de salud y que las familias necesitan a un presidente no solo que visite, sino que luche por ellas y no por sus propios interéses.