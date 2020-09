No es médico ni científico pero este republicano sigue atacando los hallazgos sobre el coronavirus

El representante Andy Biggs continúa atacando los consejos de salud pública y la evidencia científica sobre el covid-19, sin embargo, el republicano no tiene los conocimientos científicos para avalar sus posiciones , afirman expertos.

Biggs representa el Distrito 5 de Arizona que incluye la mayor parte del área de East Valley y ha publicado en los últimos días una serie de mensajes pro-hidroxicloroquina y anti-máscara en las redes sociales , reportó The Arizona Republic .

Biggs insta en sus tuits a los arizonenses a ignorar las pautas de salud pública nacionales y locales sobre el covid-19. Él afirma que los residentes de Arizona deberían poder usar hidroxicloroquina como medida preventiva para el coronavirus, aunque el gobierno federal o estatal no la recomienda para este uso.

"No hay ninguna base médica para lo que le dice a la gente que haga y no tiene una base científica para hacer estas declaraciones", dijo a The Arizona Republic la doctora Lee Ann Kelley, presidenta de la Sociedad Médica del condado de Maricopa acerca de los comentarios del representante Biggs.