Mujer de Arizona que destruyó mostrador de mascarillas afirma que estaba en manos de QAnon

"Bajé por una espiral que resultó en mi implosión pública", dijo al Daily News en una entrevista telefónica el jueves. “La única razón por la que me estaba quedando en un hotel la noche antes del problema de Target era porque mi esposo y yo estábamos peleando por QAnon. Él estaba observando cómo me absorbían".

“Es difícil describir lo que pasó. Es como si 100,000 pensamientos estuvieran corriendo por tu mente todos al mismo tiempo, y ninguno de ellos tiene sentido y no puedes reducir la velocidad y realmente todo se vuelve oscuro ", dijo. “Ahora veo los videos y escucho el tono de mi voz, y es difícil escucharlos. Es desgarrador. Hay un nivel de dolor y miedo que escucho que es simplemente asombroso. No soy yo ".

"Hemos resuelto todo y todavía estamos casados", dijo sobre su esposo. “Él es absolutamente la persona más importante en la vida, mi roca. Me he apoyado durante todo mi programa de recuperación. Él me cuida y me ama".