La senadora Kyrsten Sinema no participará en la Convención Nacional Demócrata

La senadora Kyrsten Sinema no participará esta semana en la Convención Nacional Demócrata virtual ni en los eventos que tienen planeados para la nominación formal del candidato presidencial Joe Biden y su compañera de fórmula, la senadora Kamala Harris .

La ausencia de Sinema de la programación oficial, incluidas las apariciones específicas de Arizona ante los delegados del estado, es consistente con el perfil de un político que asiste poco o nada a las cenas y eventos de recaudación de fondos del Partido Demócrata del estado y ha tratado de establecerse en el Senado como figura bipartidista, según reportó The Arizona Republic.

Hannah Hurley, vocera de la oficina de Sinema, no dijo si Sinema sintonizaría remotamente la convención virtual.

A pesar de no participar en los eventos del partido, Sinema aclaró que su voto será por la dupla Biden-Harris.

"Estoy votando por el ex vicepresidente Joe Biden, un líder pragmático y práctico en la mejor posición para hacer las cosas para las familias de todos los días", dijo en una declaración escrita publicada en marzo. "Ciertamente no estamos de acuerdo en todos los temas; siempre voto primero por Arizona. El vicepresidente Biden es auténtico, genuino y tiene un historial de formar coaliciones bipartidistas para lograr resultados. No todos los candidatos en esta carrera representan esos valores de Arizona. Joe Biden lo hace".