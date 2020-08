Joven arremete contra Trump durante la Convención Republicana por la muerte de su padre

La mujer, que creció en Maryvale y ahora vive en San Francisco, continuó responsabilizando al Partido Republicano y dijo que Trump no escuchó a los expertos ni se tomó el virus en serio desde el principio.

"Lo que realmente me atrapa es que todavía no tenemos un plan para contener este virus", dijo Urquiza. “Todo lo que ha hecho es crear un caos para nosotros y aún afirma que el virus simplemente desaparecerá. Mientras tanto, 1,000 estadounidenses mueren al día. … No podemos permitirnos unos meses más de Trump, y mucho menos unos años más".