"Fuimos uno de los últimos estados en recibir una orden de quedarse en casa y uno de los primeros en salir": alcaldesa de Phoenix

"Fuimos uno de los últimos estados en recibir una orden de quedarse en casa y uno de los primeros en salir. Me preocupa que la gente reciba mensajes contradictorios sobre la gravedad de esto", dijo Gallego a CNN .

"Fuimos directamente a los clubes nocturnos que estaban abiertos", dijo Gallego, y agregó que Arizona no siguió las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). La alcaldesa no mencionó las protestas donde miles se han congregado y marchado por las calles de Phoenix durante las últimas dos semanas.



Gallego también se refirió al uso de las máscaras, dijo que los funcionarios electos no están dando un buen ejemplo al no llevar máscaras en público. El gobernador también ha sido criticado por no usar una máscara en eventos y reuniones en las que se le ha visto.