Gobernador Ducey y el senador electo Mark Kelly discuten la situación del coronavirus en la primer reunión postelectoral

Luego de nueve días que le tomó a McSally conceder ante la evidente victoria del demócrata y de pronta juramentación de Kelly a Ducey no le quedó de otra que iniciar por el buen camino la relación con el nuevo senador de Arizona en Washington DC.

Para Kelly la situación actual de la pandemia es una prioridad

Arizona está reportando más de 4,000 casos de coronavirus diariamente , una cifra que no se veía desde julio cuando la pandemia estuvo en su punto más alto y, aunque no se ha decretado una orden para quedarse en casa, el condado Pima emitió una orden voluntaria.

Su juramentación

Según The Arizona Republic Kelly dijo que su enfoque inmediato implicaría abogar por un paquete de estímulo financiero para ayudar a las familias, pequeñas empresas, gobiernos locales, trabajadores de la salud y comunidades tribales de Arizona que se tambalean por la pandemia de covid-19.

"Tenemos cientos de miles de personas que tienen familias que están tratando de sobrevivir con $ 240 a la semana de beneficios de desempleo, eso no funciona", dijo a principios de este mes. "... Esa no es la forma en que nuestro gobierno debería funcionar para decir, 'Esto puede esperar'. No puede esperar".