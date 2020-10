“Cuando menos nos imaginamos ya estábamos contagiados”, advierte legisladora Raquel Terán con coronavirus

“Mi hijo de cuatro años también fue positivo. El mito que a los niños no les da, no es cierto y le perjudicó a él que se tiene que quedar en casa, pero también a todo su salón”, dice Terán.

“En esta época de fiestas, en estas navidades les pido un sacrificio de no tener esas reuniones, porque podría significar un muy feliz 2021”, dice el doctor Pedro Rodríguez. “Un descuido o un relajo va a resultar va a resultar en un 2021 bastante triste con quizás hasta medio millón de estadounidenses muertos”.

El doctor Rodríguez advierte que la pandemia no ha terminado y que el virus está por todos lados, por eso no es momento de relajar los protocolos de salud pública.

“Nosotros no fue porque no teníamos la mascarilla puesta, fue un momento que bajamos la mascarilla y es todo, fue un ratico y nos contagiamos”, agrega la congresista demócrata quien espera que su testimonio sirva para concientizar a la comunidad a no bajar la guardia.