Candidato demócrata al Senado por Arizona denuncia amenaza contra el republicano Paul Gosar

"Sé lo que significa que se cometa un acto de violencia contra un miembro del Congreso y un familiar", tuiteó Kelly. “Condeno enérgicamente esta amenaza contra el representante Gosar. Las amenazas de violencia como esta están mal. Me alegro de que la Policía del Capitolio esté investigando".

El equipo de Kelly dijo que la persona no estaba afiliada a la campaña hasta lo que ellos conocen. Los republicanos distribuyeron el audio del mensaje enviado a Gosar. El identificador de llamadas dio a conocer que el número pertenece a Margaret Kathleen Spangenberg, según el Arizona Daily Independent , que fue el primer medio en informar sobre la amenaza. La página de Facebook de Spangenberg había usado un banner apoyando a Kelly como una foto de perfil y se identificó como una maestra jubilada.

La cuenta no apareció este martes y no fue posible contactar a Spangenberg para sus comentarios. En el audio del mensaje para Gosar, la persona arremetió contra su posición sobre la pandemia de covid-19 y dijo: " Estás haciendo una mierda sobre covid, y he tenido gente que ha muerto. Creo que está totalmente bien que vaya con mi arma y te dispare en la cabeza". La persona continuó: "Eso es lo que pensamos de usted, Sr. Gosar, eres un partidario de los asesinos y estás cayendo. Asesino, asesino, asesino, te vas abajo. Y nos aseguraremos de enviarte muchos manifestantes".