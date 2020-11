Campaña de Trump detalla presuntas irregularidades en Arizona; Ducey informa que los votos aún se cuentan

PHOENIX.- Mientras los votos continúan siendo contados en Arizona, la campaña de reeleción de Donald Trump disputa la transparencia del proceso electoral en el estado, donde el gobernador Doug Ducey informó que son de 75,000 a 80,000 las boletas por computarse.

La demanda presentada en la Corte Superior de Arizona y del condado de Maricopa alega que numerosos votantes recibieron la alerta de "una irregularidad" en uno de los dispositivos de una máquina de tabulación electrónica que mostraba su boleta como un "voto excesivo", pero indica que los trabajadores electorales les dijeron que anularan la alerta del tabulador que rechazaba la boleta y que creyeron de buena fe de que su voto sería debidamente registrado y tabulado.

La presidenta del Partido Republicano en Arizona, Kelli Ward, aseguró que esta elección esta lejos de terminar.

“El pueblo estadounidense tiene derecho a una elección honesta: eso significa contar todos los votos legales y no contar los votos ilegales”, dijo Ward en un comunicado. “Hemos recibido una gran cantidad de quejas de votantes que afirman que los trabajadores electorales no operaron correctamente las nuevas máquinas de votación en el condado de Maricopa y que les dieron instrucciones a los votantes para que presionen un botón verde para anular cualquier error si la máquina no aceptaba su boleta.”

Vía Twitter el gobernador Doug Ducey dijo que el presidente tiene su derecho impugnar las elecciones y que se ha visto que los números pueden cambiar dramáticamente.

“En Arizona, todavía estamos contando los votos, con aproximadamente 75,000 a 80,000 restantes. Nuestra expectativa es que terminemos de contar”, dijo Ducey. “El presidente, al igual que cualquier otro candidato, tiene derecho a todas las impugnaciones y recursos legales disponibles, y confiamos en que serán debidamente adjudicados. Respetaremos los resultados electorales.”

El abogado Daniel Ortega dijo que Trump está en su derecho, pero que al igual que otros expertos no cree que este recurso legal cambié los resultados en Arizona.

“Ellos tienen que saber si es que pueden probar que ese fraude, ese error, ese problema, le de más votos para poder ganar la elección, ese derecho lo tiene, pero tiene que tener algo valido, no por coraje, no que no me gusta perder, no por teorías de conspiración sino con evidencia dura”, dijo Ortega.” La opinión de muchos expertos, en las elecciones y abogados de que es tan grande la división que tiene Trump y Joe Biden que va a ser imposible tener diferentes resultados”.

Univision Arizona contacto al Departamento de Elecciones del condado Maricopa que dijo que no podía comentar sobre litigios pendientes, pero la oficina de la Secretaria de Estado de Arizona sí respondió a través de un correo electrónico. “Lo estamos analizando en este momento, pero aparentemente es una demanda "sharpiegate" reempaquetada”, señala el comunicado.

“Debemos dejar que el presidente Trump ejerza su derecho como la ley lo permite porque al final del día va a confirmar que ganó Joe Biden y le da más legitimidad a la elección, que Trump hizo todo lo que tuvo que hacer y no pudo probar nada”, asegura Ortega. El recurso legal solicita la inspección manual de las boletas. Para el 8 de diciembre, las disputas legales y el reconteo de votos deben haberse resuelto en Arizona y en otros estados.

“Porque tienen los estados que certificar los resultados finales y oficiales, porque nos tenemos que acordar de los votos electorales, estamos hablando por ahora del voto popular”, explicó Ortega. El abogado agrega que es posible que la estrategia de la campaña de Trump busque ganar la presidencia desestimando el voto popular.

“Al dilatarse el voto popular y no ser final entonces pueden manipular la cuestion del voto electoral, porque en circunstancias normales, los 11 votos electorales de Arizona van a ser para el ganador del voto popular, pero si no hay un voto popular final, se tiene que usar otro sistema que caiga en manos del congreso de los Estados Unidos que tengan la decision de quien es el próximo presidente, pero es especulación y no es real”, agregó Ortega.

Se contactó a la campaña de Joe Biden en Arizona para obtener su reacción ante esta demanda, pero por ahora no van a comentar.