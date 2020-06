Te decimos cómo aprovechar el verano para que tus hijos mejoren sus habilidades de lectura

No importa si no sabes inglés o si crees que no eres bueno leyendo. Tampoco importa si apenas tienes 15 minutos para dedicarle, porque ese es el tiempo mínimo que necesita tu hijo para mejorar sus destrezas de lectura.

"La lectura en casa no debe ser algo que tome horas. Hay estudios que demuestran que con solo 15 minutos al día se hace una gran diferencia en el aprendizaje de los niños . No implica que los padres lean un libro en inglés con ellos, se trata más bien de una conversación acerca del libro y de hacer muchas preguntas, antes, durante y después de la lectura”, explica Alejandro Gibes de Gac, fundador y director ejecutivo de Springboard Collaborative , una organización que entrena a maestros y a padres para que enseñen a los niños, entre prekinder y cuarto grado, a leer correctamente.

“Más de un tercio de las familias con las que trabajamos no hablan inglés, y como no pueden leer el libro que tienen sus hijos piensan que no podrán ayudarlos. Pero la mejor enseñanza no es cuando los padres leen el libro en voz alta a sus hijos, es cuando sus hijos están leyendo y los padres o los maestros le están haciendo preguntas. Si llegan a quinto grado y no tienen esa habilidad, se les hará muy difícil progresar ”, recalca Gibes de Gac.