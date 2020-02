Virgo – Sábado 1 de febrero de 2020: te sorprenderá una declaración inesperada

No muestres tu indecisión a la persona con quien estás iniciando una relación porque podría confundirse y tomarla por falta de cariño.

Si no estás seguro de tus sentimientos mejor cállate por el momento, consulta tu ser interno y luego toma decisiones con más calma. No te guíes por las apariencias y aunque parezca que todo marcha a pedir de boca debes continuar tus esfuerzos y no dar nada por terminado hasta recibir respuestas a tus planteamientos, demandas y exigencias justas en tu trabajo.