Sagitario – Viernes 18 de octubre de 2019: termina felizmente algo que había comenzado mal

Estás maduro para el romance y ahora abres tu corazón a esta nueva aventura que te está rondando. No te impacientes si algo no sale en el principio como lo has planeado. En el amor y la amistad no todo sigue un método o librito. Si sabes cocinar, invita a esa persona especial a una cena en tu casa, de lo contrario, es la noche del restaurante y la intimidad.