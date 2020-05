Sagitario – Miércoles 20 de mayo de 2020: ¡Calma, todo pasará!

Lo que te está sucediendo no es tan grave como te parece sin embargo, debido a la acción retrógrada de tu regente y de Saturno, surgen algunos estados de percepción errónea que podrían confundirte. Muchas veces te has entristecido por estar suponiendo o esperando lo peor, prestándoles atención a gentes negativas o cargadas de problemas.

Trabajo No te preocupes por un contratiempo inicial en una gestión que estás ahora tratando de resolver ya que en pocos días verás las soluciones que te han estado dando vueltas en la cabeza desde que se inició este mes de mayo.



Dinero y fortuna

Toma medidas para evitar males mayores si has perdido un dinero en estos días no culpes a nadie, ni te culpes a ti mismo y utiliza esa energía en rehacer tu economía. Si algo ya pasó no vale la pena continuar discutiendo.