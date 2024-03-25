¿Quién era Zoila Quiñones, actriz de ‘Amigas y Rivales’ que falleció?
La primera actriz murió a los 83 años el pasado 24 de marzo. Entre sus proyectos más populares está ‘Mi Secretaria’ y ‘Soñadoras'. ‘Dos hogares’ se convirtió en su última telenovela.
El 24 de marzo pasado, la Asociación Nacional de Actores anunció el fallecimiento de la actriz Zoila Quiñones, quien tenía 83 años de edad.
¿Quién era Zoila Quiñones?
Zoila Quiñones, considerada una “leyenda del entretenimiento mexicano”, destacó por su versatilidad en la actuación. A lo largo de su carrera, participó en cine, teatro y televisión, compartiendo escenario con grandes actores como Andrés García, Ernesto Alonso y Edith González.
Nacida el 16 de abril de 1940 en la Ciudad de México, Zoila alcanzó la cima del éxito en 1978 gracias a su papel en la comedia 'Mi secretaria', donde interpretó a 'Adalina'.
Su legado en las telenovelas
Su legado también se extiende a las telenovelas, género en el que dejó huella. Algunas de las producciones en las que participó incluyen 'Lágrimas amargas', 'Ana del aire', 'Agujetas de color de rosa', 'Alondra', 'Soñadoras', 'Amigas y rivales' y 'Mujer de madera'.
Aunque mantuvo una presencia constante en la televisión desde sus inicios, su última aparición fue en la telenovela 'Dos Hogares', donde compartió créditos con Anahí, Carlos Ponce y Sergio Goyri.
Además de su trabajo en la pantalla, Zoila Quiñones incursionó en el doblaje, prestando su voz a personajes memorables en películas y series animadas, como 'El Súper agente 86' y 'Señorita Cometa'.