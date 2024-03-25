Muertes de famosos

Muere actriz de Amigas y Rivales y Soñadoras: era considerada una "leyenda"

La ANDA confirmó la muerte de la actriz mexicana Zoila Quiñones, quien partió de este mundo a los 83 años. Se le recuerda por sus actuaciones en exitosos melodramas y en la icónica serie de comedia 'Mi secretaria'.

Sergio Humberto Navarro 's profile picture
Por:Sergio Humberto Navarro
El mundo de las telenovelas y la televisión de habla hispana está de luto tras confirmarse la muerte de Zoila Quiñones, de 83 años.

La actriz es recordada por su papel de Adalina en 'Mi secretaria', una icónica serie de comedia mexicana que estuvo al aire de 1978 a 1986.

También fue parte de exitosas telenovelas como Amigas y Rivales, en donde dio vida a Adelaida viuda de Barrientos.

Lo que se sabe sobre la muerte de Zoila Quiñones

El deceso de la artista fue confirmado por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) a través de X.

"La Asociación Nacional de Actores lamenta el sensible fallecimiento de nuestra compañera Zoila Quiñones. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz", se lee en la publicación de este domingo 24 de marzo.

No se dieron a conocer de manera inmediata las causas del fallecimiento.

De acuerdo con el diario Milenio, Zoila Quiñones era considerada una "leyenda del entretenimiento mexicano" gracias al versátil trabajo actoral que realizó por décadas.

Zoila Quiñones también es recordada por su trabajo dentro del doblaje mexicano.
Y es que el legado de la artista abarca el cine, teatro, televisión y el doblaje. En las décadas de 1960 y 1970 dio voz a icónicos personajes en los doblajes al español latino de exitosas series de aquellas épocas.

Por ejemplo, interpretó a Marcia Brady en la serie 'The Brady bunch' ('La tribu de los Brady') y también prestó su voz a la Agente 99 en 'Get smart' ('El Super agente 86').

También actuó en telenovelas como Soñadoras, donde interpretó a Maite Castañeda de Ruiz. Fue parte de los elencos de melodramas como La Otra y En Nombre del Amor, entre otras producciones.

No se dieron a conocer de manera inmediata detalles sobre los servicios fúnebres para la actriz oriunda de la Ciudad de México.

