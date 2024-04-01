Rapero mexicano Alemán sufre la muerte de su padre: “Abracen mucho a sus papás"

Video "No puedo respirar": los supuestos y angustiantes últimos mensajes de Elena Larrea antes de morir

El género del rap en México se encuentra de luto. El padre del famoso rapero Alemán falleció en la noche del 31 de marzo.

A través de sus historias de Instagram, el intérprete de 34 años confirmó la muerte de su padre, a quién le dedicó palabras llenas de amor y gratitud.

“Gracias por todos sus buenos mensajes y oraciones hacia mi padre”, escribió. “Hoy siendo las 8:35 p.m. partió de este plano terrenal, ustedes saben lo importante que fue mi papá para mi y mi carrera”, agregó.

Alemán dijo que el fallecimiento de su padre sería un "golpe muy fuerte" para él y su familia y que su ausencia seguramente marcaría un gran cambio en su vida.

“Este será un golpe muy fuerte y creo que llegó el momento de hacer un gran cambio en mi vida, mi familia me necesita más que nunca, nos vemos luego. Los amo”, expresó no sin antes dedicarle unas palabras a su fallecido padre. “Te veo del otro lado Ruli”, sentenció.

El papá de Alemán estaba enfermo de cáncer. Imagen Alemán / Instagram

Así se despidió de su papá

En una publicación más, Alemán compartió un video para decirle adiós a su padre. En este último posteo, el rapero mexicano enfatizó los principios que su padre le enseñó.

“Siempre te amare Raúl y seguiré con tu legado, siempre fuiste el único hombre que me ponía las reglas claras, me enseñaste de respeto, amor y trabajo pero sobre todo a no dejarme vencer por la vida y así será, siempre te voy a extrañar hasta volvernos a ver, dios bendiga tu camino hacia la gloria”, aseveró.

Finalmente, Alemán exhortó a que sus fans valoren a sus padres, ya que “nada es para siempre”.

“Abracen mucho a sus papás plebes que nada es para siempre, dejen atrás rencores y malos entendidos que siempre es tiempo de ser mejores hijos y hermanos, regresaré más fuerte que nunca! ¡Por el Ruli!”, finalizó.

¿De qué murió el papá de Alemán?

Aunque Alemán no reveló la causa de muerte de su papá, hace meses el músico compartió que su padre estaba enfermo de cáncer.