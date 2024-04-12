¿Quién es el único hijo de la actriz Lorena Velázquez?
Lorena Velázquez, famosa por su personaje de ‘Mujer Vampiro’, falleció a los 86 años. A la actriz mexicana le sobrevive su único hijo Eduardo.
La inesperada muerte de Lorena Velázquez conmocionó al mundo del espectáculo. La reconocida actriz mexicana falleció el 11 de abril debido a “complicaciones respiratorias”, según informó su hijo al servicio de noticias N+.
Lorena Velázquez, cuyo nombre completo era María de la Concepción Lorena Villar Dondé, se convirtió en madre fruto de su segundo matrimonio con Eduardo Novoa.
En 1975, la actriz mexicana dio a luz a su único hijo, Eduardo Novoa Villar, quien es ajeno al mundo del espectáculo.
Después de dar a luz a su primer hijo, la llamada 'Mujer Vampiro' decidió hacer una pausa en su carrera para dedicarse por completo a su familia. Sin embargo, con el tiempo, regresó a la televisión, siendo su última telenovela La Mexicana y El Güero.
“Mi madre me dio todo su amor, de un nivel que muy pocas madres creo que comprenderían. Mi madre es una mujer muy comprometida”, declaró su único hijo a Historias Engarzadas en 2014.
Eduardo Novoa, agricultor y exesposo de la actriz, falleció 13 años después de su divorcio. La causa de su muerte fue la pancreatitis, una enfermedad relacionada con su alcoholismo, según reveló Lorena Velázquez en una entrevista para Historias Engarzadas.