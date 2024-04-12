¿Quién es el único hijo de la actriz Lorena Velázquez?

La inesperada muerte de Lorena Velázquez conmocionó al mundo del espectáculo. La reconocida actriz mexicana falleció el 11 de abril debido a “complicaciones respiratorias”, según informó su hijo al servicio de noticias N+.

¿Quién es el único hijo de Lorena Velázquez?

PUBLICIDAD

Lorena Velázquez, cuyo nombre completo era María de la Concepción Lorena Villar Dondé, se convirtió en madre fruto de su segundo matrimonio con Eduardo Novoa.

En 1975, la actriz mexicana dio a luz a su único hijo, Eduardo Novoa Villar, quien es ajeno al mundo del espectáculo.

Eduardo Novoa Villar es el único hijo de la actriz Lorena Velázquez. Imagen Eduardo Novoa / Instagram



Después de dar a luz a su primer hijo, la llamada 'Mujer Vampiro' decidió hacer una pausa en su carrera para dedicarse por completo a su familia. Sin embargo, con el tiempo, regresó a la televisión, siendo su última telenovela La Mexicana y El Güero.

“Mi madre me dio todo su amor, de un nivel que muy pocas madres creo que comprenderían. Mi madre es una mujer muy comprometida”, declaró su único hijo a Historias Engarzadas en 2014.

Eduardo no pertenece al mundo del espectáculo, pero acompañaba a su madre a los estudios de grabación. Imagen Eduardo Novoa / Instagram