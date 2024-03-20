¿De qué murió Elena Larrea, activista mexicana y fundadora de Cuacolandia?

Video Muere Elena Larrea, influencer que sacó su OnlyFans para ayudar a los animales

Elena Larrea, activista mexicana y fundadora de Cuacolandia, un santuario de caballos rescatados de maltrato y abandono ubicado en Puebla, México, falleció a los 31 años el pasado martes 19 de marzo.

Su causa de muerte

De acuerdo con el comunicado que se difundió este 20 de marzo a través de la cuenta oficial de Cuacolandia en Instagram, Elena Larrea falleció a causa de “una trombosis pulmonar”.

“Con profundo pesar, informamos de la partida de Elena Larrea, presidenta y fundadora de Cuacolandia, quien, lamentablemente, el día de ayer, martes 19 de marzo de 2024, a las 15:30 horas, falleció debido a una trombosis pulmonar que le ocasionó un coágulo en el pulmón”, señala el documento.

El 21 de marzo, su expareja Nallely Esparza narró en redes sociales que en enero la activista se sometió a una cirugía y todo estaba bien hasta hace unos días, cuando presentó dolores en una rodilla. Le detectaron que tenía una arteria tapada y la medicaron. Sin embargo, horas después de que llegó a casa no respondió a los mensajes ni llamados y la encontraron muy delicada, por lo que fue llevada al hospital.

"Ella todavía respiraba, cuando llegaron (al hospital) unos momentos antes ya ella se desvaneció. (Los doctores) les dicen que están haciendo todo lo posible (...) A los 20 minutos salieron y les dijeron que ya no había nada qué hacer, que Elena ya no estaba".

La activista murió a los 31 años. Imagen Elena Larrea / Instagram

Su lucha por el bienestar animal: Mila se convirtió en su caso más famoso

Elena Larrea se destacó por su lucha en favor de la defensa y protección de caballos, yeguas, asnos, burros y todos los equinos víctimas de maltrato.

En enero pasado, la activista logró rescatar a Mila, una yegua víctima de zoófila que debido a las condiciones en las que vivía pasó días luchando por su vida. Sin embargo, el 7 de febrero anunció que Mila había sobrevivido.

“Sobrevivió contra TODO pronóstico y ahora solo galopará libre y hará amigos”, escribió la joven en Instagram, donde registraba más de 430 mil seguidores.

Elena Larrea rescató a Mila, una yegua víctima de zoófila. Imagen Elena Larrea / Instagram