“Empezó con un dolor de rodilla”: así fueron las últimas horas de vida de Elena Larrea

Video Exnovia de Elena Larrea revela detalles de su muerte: así fueron sus últimas horas de vida

Nallely Esparza, amiga y expareja de Elena Larrea, compartió en sus redes sociales los detalles de las últimas horas de vida de la activista y fundadora de Cuacolandia, un santuario de caballos rescatados del maltrato y el abandono en Puebla, México.

Durante una transmisión en vivo en Instagram, Nallely Esparza reveló que Elena Larrea se había sometido a una cirugía estética a principios de 2024. Aunque no especificó si esta intervención quirúrgica estuvo relacionada con su fallecimiento, aseguró que su recuperación había sido satisfactoria, al menos hasta hace unas semanas cuando comenzó a experimentar fuertes dolores en una rodilla.

“Elena se operó en enero, todo estaba bien. Hace unas semanas empezó a tener un dolor en la rodilla y ese dolor se empezó a hacer más fuerte, más fuerte; lo dejó pasar, no sé por qué. La gente que la conocemos sabemos que Elena es muy necia y no puedes decirle qué hacer", explicó la influencer el pasado 20 de marzo.

Un dolor de rodilla y "una arteria tapada"

Ante la insistencia de sus seres queridos, Elena Larrea acudió a un fisioterapeuta, quien le informó que “no podía atenderla debido a una arteria tapada”.

“No sé por qué fue a un fisioterapeuta. Le dijeron que la podían atender porque lo que tenía era una arteria tapada. En lugar de ir al doctor, tampoco sé por qué, llamó para hacer una cita, se la dieron al otro día y ella fue en la mañana temprano a la consulta y solamente le dieron medicamento. Pensaron que iban a retenerla porque la rodilla la tenía ya muy hinchada”, continuó Nallely.

Elena Larrea tenía 31 años. Era activista y fundadora de Cuacolandia, un santuario de caballos rescatados de maltrato y abandono. Imagen Elena Larrea / Instagram



La compañera de vida de Elena Larrea relató que, al regresar a casa, Elena pidió comida. Sin embargo, cuando le pidieron confirmar su pedido, ella ya no respondió. Posteriormente, la encontraron inconsciente.

“Cuando llegaron, todo se había complicado. Trataron de llevarla al hospital más cercano, ella todavía respiraba. Cuando llegaron (al hospital), unos momentos antes, se desvaneció”, relató.

Tras desvanecimiento, Elena Larrea murió en el hospital

Nallely Esparza compartió que, a pesar de los esfuerzos médicos por salvar su vida, Elena Larrea falleció.

“La meten y a los 10 minutos sale el equipo médico a decir que estaban haciendo todo lo posible para hacer algo (…) A los 20 minutos salieron y les dijeron que ya no había nada que hacer, que Elena ya no estaba”, dijo.

La influencer enfatizó que su motivo para revelar detalles sobre las últimas horas de vida de Elena Larrea era desmentir las especulaciones sobre un posible asesinato.

“Veo todo el amor que le tienen a ella, bien ganado y yo estaba igual que ustedes antes de que supiera esto, pensé que la habían silenciado, no sé, uno quiere buscar culpables, no lo crees (...) Merecen tener esta verdad, su familia no merece que estén inventando cosas, se fue porque era su tiempo”, sentenció.