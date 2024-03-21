Consuelo Duval preocupada por sus "2 ahijados en Cuacolandia": revela últimos mensajes con Elena Larrea

Video Así fue el funeral de Elena Larrea: sus caballos le dieron el último adiós

Consuelo Duval compartió en Instagram los últimos mensajes que envió a la activista mexicana Elena Larrea, quien lamentablemente falleció el 19 de marzo a los 31 años.

La actriz explicó en sus redes que la noticia de la muerte de la fundadora de Cuacolandia la tomó por sorpresa, tanto que pensó que se trataba de un “error”.

“Oigan, esto que está circulando en redes es mentira, ¿verdad? Justo hoy le escribí y me leyó”, señaló la intérprete de ‘Federica’ en la serie de comedia ‘La Familia P. Luche’ (que puedes ver en ViX) la mañana del 20 de marzo.

Consuelo Duval acompañó su mensaje con capturas de pantalla de su última conversación con Elena Larrea, donde le expresaba su admiración y cariño.

“Hermosa, ayer hablamos en Netas de Cuacolandia y de ti. Te reitero mi admiración y cariño”, se lee en el chat.

Los mensajes de Consuelo Duval que Elena Larrea ya no habría podido ver

Aunque Consuelo Duval menciona que Elena Larrea “leyó” su mensaje, este fue enviado por la presentadora el 20 de marzo. Según el comunicado difundido desde la cuenta de Instagram de Cuacolandia, Elena falleció el “martes 19 de marzo de 2024, a las 15:30 horas”.

Los mensajes que Consuelo Duval envió a Elena Larrea. Imagen Elena Larrea / Instagram

Consuelo Duval tiene dos ahijados en Cuacolandia

Una vez confirmada la muerte de la activista mexicana, Consuelo Duval lamentó su partida y expresó su preocupación por el futuro de Cuacolandia, lugar en el que tiene dos ahijados.

“Yo tengo dos ahijados en Cuacolandia, ¿qué será de ellos y de todos los animales que ha salvado? Estoy en shock, ¿alguien me puede decir qué le pasó?”, señaló junto a las fotografías de sus ahijados.

“Se apagó la voz de una de las mujeres que luchaba por los indefensos… Y yo estoy tan triste. Descansa en paz, Elena. Gracias por todo lo que hiciste”.