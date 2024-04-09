Yolanda Andrade

Yolanda Andrade revela si Thalía sabía de los supuestos romances con mujeres de Laura Zapata

La presentadora contestó si la intérprete de ‘Amor a la mexicana’ estaría enterada de los presuntos romances de su hermana con “una actriz” y “una cantante”. Según Andrade, Zapata sostuvo dos romances con mujeres.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Yolanda Andrade ventila que Laura Zapata habría tenido romances con una cantante y una actriz

Yolanda Andrade continúa hablando de los supuestos romances que Laura Zapata habría tenido con “una actriz” y “una cantante”.

La presentadora fue cuestionada acerca de si Thalía, hermana de la reconocida intérprete de villanas, tenía conocimiento de esos presuntos amoríos.

¿Thalía sabía de los supuestos romances de Laura Zapata con famosas?

Este 9 de abril, Yolanda Andrade fue interceptada por la prensa mexicana a su llegada a las instalaciones de la cadena Unicable, en la Ciudad de México.

Ahí, le preguntaron directamente: “¿Pero entonces Thalía estaba al tanto de los amores de Laura Zapata?”, de acuerdo con un video compartido por la reportera Berenice Ortiz.

“No”, respondió la conductora, para posteriormente aclarar quién tenía conocimiento de ello: “Estaba una persona del elenco porque esa era otra novela”.

Periodistas presentes le comentaron a ‘Joe’, como la apodan, que internautas han especulado que las supuestas ex de Zapata serían “una actriz que hacía a ‘Leopoldina’ en una telenovela” y “una cantante brasileña”.

Andrade no confirmó si eso, desde su versión, es verdad y sólo contestó: “Pues bueno, mira, tú canal es el mero, mero, investigador de los casos”.

En el melodrama ‘Rosa Salvaje’, que puedes ver aquí en ViX, era Renata Flores, quien murió en febrero, la encargada de dar vida a ‘Leopoldina’, amiga de ‘Dulcina’, personaje de Laura.

En diciembre de 2020, Zapata reveló que, durante un difícil período que atravesó su compañera de reparto, le ofreció su apoyo incondicional; sin embargo, no dio detalles acerca de la naturaleza de su vínculo.

Yolanda Andrade reacciona a comentario de Laura Zapata

Tras lo afirmado por Yolanda Andrade sobre su supuesta vida amorosa, Laura Zapata arremetió en su contra: “No voy a hablar de los perros que ladran”, dijo ante el micrófono de El Gordo y La Flaca.

Ahora, la titular de ‘Montse & Joe’ compartió qué opina de eso: “¡¿Qué tal?! (…) está muy chistoso el chismorreo para la gente, pero hay cosas que sí son delicadas”.

“De mi boca no va a salir jamás una mentira, y mucho menos tan delicada, que no tiene nada de malo que lo haya hecho”, indicó.

“Aparte, qué curiosa (ella). Nada más si se pusiera a pensar tantito: ¿quién me lo dijo? O sea, el chiste se cuenta solo”, sentenció.

En marzo, Andrade aseveró sobre Zapata: “Yo me acuerdo de un romance, bueno, tuviste dos, uno con una actriz, fue tu compañera en esas novelas que hacías, y otro con una cantante”.

No obstante, no dio a conocer las identidades de las artistas y sólo mencionó que una de ellas falleció recientemente y que la segunda está en buen estado de salud.

Relacionados:
Yolanda AndradeLaura ZapataThalíaPolémicas de famosos

