Laura Zapata reacciona tras ser exhibida por Yolanda Andrade con supuestos romances con dos famosas

Video Laura Zapata pone como "basurero" a Yolanda Andrade tras ventilar sus supuestos romances con famosas

Laura Zapata reaccionó de manera tajante ante las declaraciones que Yolanda Andrade hizo sobre ella revelando que la veterana actriz habría tenido en el pasado supuestos romances con dos mujeres del medio artístico.

"Ya me acordé de un detalle, bueno fue un detallón, el de Laura. Yo me acuerdo de un romance, bueno tuviste dos: uno con una actriz, fue tu compañera en esas novelas que hacías, y otro con una cantante", dijo el pasado jueves 21 de marzo a distintos medios afuera de las instalaciones de los estudios de la XEW de TelevisaUnivision en la Ciudad de México.

Ante esta revelación, la aludida reaccionó solo horas después y dejó clara su postura tras ser vinculada sentimentalmente con dos famosas.

Laura Zapata responde a Yolanda Andrade

La villana de telenovelas como Rosa Salvaje, que puedes ver aquí en ViX, fue abordada por medios como El Gordo y La Flaca en el aeropuerto de la Ciudad de México este viernes 22.

Ahí se le cuestionó de manera frontal sobre los dichos que hizo sobre ella Yolanda Andrade.

"Dije cuando empecé (la entrevista) que no iba a contestar preguntas pend…", arremetió contra los reporteros.

Se le insistió en saber si era verdad lo que dijo la presentadora y cuál era su opinión de que su supuesta vida sentimental con dos famosas fuera expuesta por ella.

" ¿Qué te importa?, ¿por qué me haces esas preguntas?, yo no te pregunto si tu cog… con un hombre o no", dijo la actriz a uno de los reporteros.

"Por el amor de Dios", reiteró, "tengo muchos años siendo una actriz y una cantante, una escritora, ahora tengo mi programa de política".

" No voy a estar contestando ni respondiendo preguntas de lupanar", expresó.

Ante la insistencia, la media hermana de Thalía no confirmó ni negó los supuestos romances que tuvo con dos mujeres expuestos por Yolanda Andrade.

"Mi amor, soy una actriz que no voy a hablar de los perros que ladran, tengo muchas cosas más interesantes de qué hablar y de qué comentar, como (para) atorarme en un basurero", puntualizó aparentemente molesta.

"Yo sé quién soy, mis hijos saben quién soy, que son los que me interesan", finalizó sobre el tema.

Los supuestos romances de Laura Zapata

El día que Yolanda Andrade expuso que Laura Zapata había supuestamente tenido dos relaciones amorosas con algunas famosas no quiso revelar las identidades de las aludidas.

Solo mencionó que una de ellas falleció recientemente, mientras que la otra está en buen estado de salud.

La polémica relación entre Laura Zapata y Yolanda Andrade ha sido motivo de un sinfín de controversias que dieron inicio cuando la veterana actriz hizo declaraciones públicas sobre la desaprobación de su madre hacia la amistad de su hermana Thalía con la sinaloense.