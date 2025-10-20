Entre lágrimas, Yolanda Andrade se reencuentra con Montserrat Oliver: así regresó a grabar programa de TV
La presentadora no pudo contener el llanto ante la presencia de su amiga y compañera Montserrat Oliver, quien le dio la bienvenida a su llegada a las instalaciones de la XEW en la Ciudad de México.
Yolanda Andrade se reencontró con Montserrat Oliver a las afueras de las instalaciones de la XEW en la Ciudad de México.
Este lunes 20 de octubre, la presentadora regresó a grabar su programa de TV, ‘Montse & Joe’, del que se encuentra ausente desde febrero de 2025 por cuestiones de salud.
“Te extrañé”, le dijo a Montserrat mientras la abrazaba. “Te amo con todo mi corazón. Te extrañé mucho”, agregó con voz entrecortada.
“Yo también”, le respondió Oliver mientras se limpiaba el rostro.
Aunque Yolanda Andrade intentó contener el llanto, se conmovió hasta las lágrimas en cuando se percató del recibimiento que le prepararon.
A su alrededor, se escuchaban gritos y aplausos al mismo tiempo en que coreaban su nombre, mientras que al fondo había un letrero enorme que decía: “Bienvenida Joe”.
Su lucha contra enfermedad degenerativa
En 2023, Yolanda Andrade fue diagnosticada con un aneurisma cerebral y, aunque se encontraba en tratamiento, el 21 de noviembre de 2024, sufrió una recaída de salud mientras se encontraba grabando uno de los programas de 'Montse & Joe'.
La presentadora abandonó las instalaciones de la XEW con dificultad para caminar y para hablar y, posteriormente, informó que se estaría realizando estudios, ya que un problema en su “cerebro” había afectado su habla y su capacidad motriz.
Aunque en febrero de 2025, Yolanda Andrade regresó a la emisión de ‘Montse & Joe’, días más tarde informó que estaría ausente del show hasta que tuviera una mejor recuperación de salud.
Desde entonces, la presentadora había estado fuera del ojo público y, ante una mejoría, este lunes 20 de octubre regresó a trabajar.
Previo a este retorno, en agosto de este año, Yolanda Andrade informó que tenía una enfermedad degenerativa y que estaba consciente de que ya no podría caminar ni hablar.
“Tengo dos diagnósticos y los dos diagnósticos que tengo no tienen cura. Entonces, en conclusión, quiere decir médicamente, científicamente, que me puedo morir antes que ustedes, pero pues eso lo decide Dios”, señaló a Telediario.