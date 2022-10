Lucía Méndez hace frente a Laura Zapata y le responde tras dudar de ella como “diva”

Lucía Méndez respondió a Laura Zapata, quien sostiene que ella “no es una diva”. La protagonista de 'El extraño retorno de Diana Salazar' (gratis en ViX) y la hermana de Thalía están en medio de la polémica por la rivalidad que demostraron en el reality show de Netflix, ‘Siempre reinas’.

Tras el estreno del programa en el que se vieron involucradas en una serie de conflictos, Lucía Méndez habló sobre su enemistad con Laura Zapata. En el programa ‘Sale el sol’ confirmó que no tienen una buena relación: “Efectivamente, Laura es mi conocida, no es mi amiga”.

“A ella se le hace muy fácil la controversia, la discusión y el agarre de greñas”, señaló la actriz y cantante en una entrevista publicada en el canal de YouTube del periodista Edén Dorantes.

Lucía Méndez dice por qué sí es una diva

Laura Zapata señaló en un encuentro con medios de comunicación como Despierta América que, aunque Méndez ha forjado una amplia carrera como cantante y actriz, no ha sido suficiente para obtener mayor relevancia que otras colegas en la industria.

Al respecto, Méndez dijo que no fue ella quien se autonombró como 'diva', como asegura la antagonista de María Mercedez, sino que fueron la prensa y el público.

“Ustedes me pusieron diva por trayectoria no por ser ma***”, externó Lucía Méndez a Edén Dorantes.

Laura Zapata arma escándalos por estrategia, dice Lucía Méndez

Lucía Méndez señaló que prefiere no relacionarse con colegas artistas que buscan estar en medio de la polémica como una forma de seguir vigentes. Con ello se refirió a la controversias que ha protagonizado Laura Zapata en los últimos meses, la más reciente con la actriz Yolanda Andrade.

“Hay gente que no me interesa, que no me importa lo que diga y mucho menos cuando has visto que un momento determinado ha tenido dificultades con muchísima gente”, agregó.



Lucía Méndez mencionó que su carrera de más de 50 años la avalan y que su deseo es ponerle punto final a la polémica.

“Yo creo que yo hablo con hechos, hay otras personas que hablan con muchísima palabrería, muchísima estrategia para que todo sea polémico, para que hablen de estas personas, finalmente yo no soy así”