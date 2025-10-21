"Se le cayó la máscara": Yolanda Andrade habla de la “verdadera” personalidad de Verónica Castro

Video Yolanda Andrade rompe en llanto al regresar a la TV y quedarle de “3 a 5 años” de vida

Yolanda Andrade habló de la “verdadera” personalidad de Verónica Castro tras regresar a grabar su programa de TV, ‘Montse & Joe’, del que estuvo ausente desde febrero de 2025 por cuestiones de salud.

Durante su encuentro con la prensa mexicana, la presentadora se refirió a la reacción que tuvo Verónica Castro con una reportera a principios de octubre, luego de que ésta le preguntara por ella.

“Hace unos días encontramos a Verónica Castro en el aeropuerto… se incomodó ante los cuestionamientos (…) se refirió a mí, en lo personal, de que tengo cara de enojada, cara de amargura…”, le dijo la reportera Berenice Ortiz, a lo que Yolanda Andrade comentó enseguida.

“¿Cómo sentiste eso? ¿Qué fuerte, verdad? Se le cayó la máscara un ratito… eso me tuve que comer yo muchas veces… otra personalidad, la verdadera…”, expresó el 20 de octubre.

Mamá de Yolanda Andrade buscó a Verónica Castro

Yolanda Andrade lamentó que un suceso “tan bonito” como el que presuntamente vivió con Verónica Castro hace años haya acabado “siendo un chisme de barrio”. Incluso, ventiló que en medio de la controversia, su mamá, personalmente había hablado con Verónica Castro.

“Fíjate que mi mamá le habló a la señora y mi mamá me pidió que ya no hablara de ella ni tampoco de lo que pasó y fuimos a hacer a un lugar tan lejos… tan bonito que se vivió… tan bonito… que acabó siendo un chisme de barrio y una cosa triste”, dijo.

Yolanda Andrade no cree en los buenos deseos de Verónica Castro

La presentadora aseguró que todo lo que ha dicho de Verónica Castro nunca ha sido con la intención de herirla ni lastimarla. Sin embargo, subrayó que no permitiría que la tachara de mentirosa.

“Tú no le preguntaste de nada malo y Verónica, y que Dios te bendiga a ti también, y delante de la Virgen, yo nunca dije ninguna mentira… mucho menos para lastimarte… Nunca jamás lo dije…”, agregó y aseguró que tampoco creía en las bendiciones que le había enviado la actriz.

“No, por supuesto que no… ¿cómo crees? No, la verdad me gustaría, pero no...”, declaró.

Por último, Yolanda Andrade señaló que no quería irse “de este mundo “sin contar su verdad y, aunque aseguró que cumpliría la promesa que le hizo a su mamá de no hablar más de Verónica Castro, siempre respondería con la verdad.