Yolanda Andrade

Cristian dice si golpéo a Verónica Castro: se rumora que eso lastimó su columna y no un elefante

El cantante volvió a ser cuestionado sobre la supuesta golpiza que propinó a su mamá. Yolanda Andrade inició la polémica desde 2020, cuando aseguró que Cristian había agredido a Verónica Castro.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision picture
Por:Univision
Video Cristian admitió “jalones” contra ‘Vero’ Castro: así habló sobre las “peleas” con su madre

El cantante Cristian Castro, quien se encuentra actualmente en Argentina, abordó sin rodeos las persistentes acusaciones que resurgieron sobre supuestas agresiones físicas a su madre, la actriz Verónica Castro.

En recientes reportes del periodista Maximiliano Lumbia, se ha especulado que los “graves problemas” que sufre la actriz en la columna vertebral no fueron por el accidente que ella dice haber sufrido con un elefante durante su participación en Big Brother VIP sino a supuestos “golpes feroces” del cantante.

PUBLICIDAD

Cristian Castro responde si golpeó a su mamá

Más sobre Yolanda Andrade

Yolanda Andrade se defiende de quienes la señalan por “sacar” a Verónica Castro “del clóset”
0:59

Yolanda Andrade se defiende de quienes la señalan por “sacar” a Verónica Castro “del clóset”

Univision Famosos
"Se le cayó la máscara": Yolanda Andrade habla de la “verdadera” personalidad de Verónica Castro
2 mins

"Se le cayó la máscara": Yolanda Andrade habla de la “verdadera” personalidad de Verónica Castro

Univision Famosos
Yolanda Andrade rompe en llanto al regresar a la TV y quedarle de “3 a 5 años” de vida
0:58

Yolanda Andrade rompe en llanto al regresar a la TV y quedarle de “3 a 5 años” de vida

Univision Famosos
Entre lágrimas, Yolanda Andrade se reencuentra con Montserrat Oliver: así regresó a grabar programa de TV
2 mins

Entre lágrimas, Yolanda Andrade se reencuentra con Montserrat Oliver: así regresó a grabar programa de TV

Univision Famosos
Revelan fecha en que regresaría Yolanda Andrade a la TV tras decir cuánto le quedaría de vida
1:02

Revelan fecha en que regresaría Yolanda Andrade a la TV tras decir cuánto le quedaría de vida

Univision Famosos
Yolanda Andrade comparte fotografía con Verónica Castro: juntas y muy sonrientes
0:57

Yolanda Andrade comparte fotografía con Verónica Castro: juntas y muy sonrientes

Univision Famosos
Yolanda Andrade arremete contra Verónica Castro y la llama “coleccionista de mentiras": esto dijo
1 mins

Yolanda Andrade arremete contra Verónica Castro y la llama “coleccionista de mentiras": esto dijo

Univision Famosos
Vero Castro explota cuando le mencionan a Yolanda Andrade: la captan con oxígeno
0:54

Vero Castro explota cuando le mencionan a Yolanda Andrade: la captan con oxígeno

Univision Famosos
A Yolanda Andrade ya le dijeron “cómo” va a morir ante enfermedad que sufre: esto revela
0:57

A Yolanda Andrade ya le dijeron “cómo” va a morir ante enfermedad que sufre: esto revela

Univision Famosos
Yolanda Andrade se siente “resignada”: estos años le quedan de vida
1:16

Yolanda Andrade se siente “resignada”: estos años le quedan de vida

Univision Famosos

Al ser consultado directamente sobre si le había pegado a su mamá, Cristian Castro admitió haber tenido "fricciones" con ella, pero aclaró cómo fueron las agresiones.

"No sé por qué vuelven vuelven a salir las noticias de hace mucho tiempo. Bueno, o sea, no estaba de acuerdo con mi matrimonio y por eso es que hace mucho tiempo, sí, fue hace mucho tiempo. La situación que vivimos juntos que fue difícil...", dijo en entrevista con el show argentino Intrusos este 28 de octubre.

El hijo de Verónica Castro detalló que "fue de empujones, estábamos jóvenes y bueno, la verdad que fueron jaloneos, empujones, discusiones, malas palabras, pero nunca nunca para nada golpes, ¿no?", aclaró.

Cristian Castro asegura que jamás golpearía a su mamá

El intérprete señaló enfático "nunca en la vida" golpearía a su madre. "Tuve varias fricciones con mi vieja y yo la quiero tanto".

Cristian también resaltó lo importante que la actriz es para él: "Mi mamá, pues representa algo muy grande y yo también para ella, somos como un objeto que es nuestro. O sea, yo soy suyo y ella es mía".

Yolanda Andrade ya había acusado a Cristian Castro de golpear a Verónica Castro

Yolanda Andrade aseguró, en 2020, que Cristian Castro agredió su mamá. Dos años después volvió a hablar de la supuesta pelea en donde, según dijo para Despierta América, él "agarró a patadas" a la actriz, por lo que habría tenido que llevarla al hospital.

Relacionados:
Yolanda AndradeCristian CastroVerónica CastroHijos de famososTelenovelasNovelasCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX