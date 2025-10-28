Cristian dice si golpéo a Verónica Castro: se rumora que eso lastimó su columna y no un elefante
El cantante volvió a ser cuestionado sobre la supuesta golpiza que propinó a su mamá. Yolanda Andrade inició la polémica desde 2020, cuando aseguró que Cristian había agredido a Verónica Castro.
El cantante Cristian Castro, quien se encuentra actualmente en Argentina, abordó sin rodeos las persistentes acusaciones que resurgieron sobre supuestas agresiones físicas a su madre, la actriz Verónica Castro.
En recientes reportes del periodista Maximiliano Lumbia, se ha especulado que los “graves problemas” que sufre la actriz en la columna vertebral no fueron por el accidente que ella dice haber sufrido con un elefante durante su participación en Big Brother VIP sino a supuestos “golpes feroces” del cantante.
Cristian Castro responde si golpeó a su mamá
Al ser consultado directamente sobre si le había pegado a su mamá, Cristian Castro admitió haber tenido "fricciones" con ella, pero aclaró cómo fueron las agresiones.
"No sé por qué vuelven vuelven a salir las noticias de hace mucho tiempo. Bueno, o sea, no estaba de acuerdo con mi matrimonio y por eso es que hace mucho tiempo, sí, fue hace mucho tiempo. La situación que vivimos juntos que fue difícil...", dijo en entrevista con el show argentino Intrusos este 28 de octubre.
El hijo de Verónica Castro detalló que "fue de empujones, estábamos jóvenes y bueno, la verdad que fueron jaloneos, empujones, discusiones, malas palabras, pero nunca nunca para nada golpes, ¿no?", aclaró.
Cristian Castro asegura que jamás golpearía a su mamá
El intérprete señaló enfático "nunca en la vida" golpearía a su madre. "Tuve varias fricciones con mi vieja y yo la quiero tanto".
Cristian también resaltó lo importante que la actriz es para él: "Mi mamá, pues representa algo muy grande y yo también para ella, somos como un objeto que es nuestro. O sea, yo soy suyo y ella es mía".
Yolanda Andrade ya había acusado a Cristian Castro de golpear a Verónica Castro
Yolanda Andrade aseguró, en 2020, que Cristian Castro agredió su mamá. Dos años después volvió a hablar de la supuesta pelea en donde, según dijo para Despierta América, él "agarró a patadas" a la actriz, por lo que habría tenido que llevarla al hospital.