Yolanda Andrade revela supuestos romances de Laura Zapata con dos mujeres famosas

Video Yolanda Andrade ventila que Laura Zapata habría tenido romances con una cantante y una actriz

En un reciente encuentro con varios medios de comunicación, Yolanda Andrade destapó los supuestos romances de la actriz Laura Zapata en el pasado.

La conductora lamentó que, tras la inesperada muerte de Nicandro Díaz, Laura Zapata hiciera declaraciones sobre una supuesta relación entre el productor y su media hermana Thalía.

¿Laura Zapata tuvo romances con dos famosas?

En la entrevista, Yolanda Andrade expresó su descontento: “¿Qué puedes esperar de una mujer como tú con ese comentario, en un momento tan triste, de una persona que te dio trabajo, de un ser tan querido por la empresa y todos los compañeros, y sacas y sacas tu veneno cuando puedes? Te pedí una vez que te tomaras tu té de resignación y te sentaras a ver los éxitos de tu hermana. Hazme caso, te conviene”.

Además, Yolanda Andrade reveló que Laura Zapata supuestamente había tenido romances con una actriz y una cantante. “Ya me acordé de un detalle, bueno fue un detallón, el de Laura. Yo me acuerdo de un romance, bueno tuviste dos: uno con una actriz, fue tu compañera en esas novelas que hacías, y otro con una cantante” .

Sin embargo, Andrade no proporcionó los nombres de estas mujeres, solo mencionó que una de ellas falleció recientemente, mientras que la otra está en buen estado de salud.

La polémica relación entre Laura Zapata y Yolanda Andrade ha sido motivo de un sinfín de controversias que dieron inicio cuando Laiura Zapata hizo declaraciones públicas sobre la desaprobación de su madre hacia la amistad de su hermana Thalía con la sinaloense.

Esto desencadenó un conflicto abierto entre ellas. Desde entonces, las dos artistas han mantenido una rivalidad persistente, y en septiembre de 2022, Zapata calificó a Andrade como una persona peligrosa y la responsabilizó de "lo que me suceda a mí, a cualquiera de mis propiedades, porque sabe dónde vivo, o a cualquiera de la gente cercana a mí; la hago responsable a esta persona. Ya sabemos que es de armas tomar".

Yolanda Andrade responde a Laura Zapata

La presentadora, quien en abril de 2023 recibió un diagnóstico de aneurisma cerebral y atravesó una difícil crisis de salud, respondió a los comentarios de Laura Zapata. La actriz había declarado que lo que le estaba sucediendo era consecuencia del karma.