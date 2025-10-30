Yolanda Andrade rompe en llanto en pleno show: revela qué le asusta más de su enfermedad

Video Yolanda Andrade rompe en llanto al regresar a la TV y quedarle de “3 a 5 años” de vida

Yolanda Andrade no pudo contener las lágrimas al hablar con el corazón en la mano sobre la fatiga absoluta y la depresión que padece mientras enfrenta una enfermedad degenerativa.

La conductora de 53 años se sinceró durante el programa Montse y Joe, transmitido el pasado 29 de octubre, sobre los desafíos que enfrenta debido a su enfermedad. Andrade confesó que cuando se escucha a sí misma o ve videos de antes, experimenta "mucho sentimiento".

"Cuando yo veo videos de antes, de aquí o de lo que sea, me da mucho sentimiento, y parece que es otra persona, pero soy yo atrapada en otro cuerpo como que el estuche se me cansó".

Yolanda Andrade dice qué es lo que más le asusta de su enfermedad

Andrade explicó que se percibe como ella misma, pero "atrapada en otro cuerpo". "Parece que es otra persona pero soy yo atrapada en otro cuerpo", afirmó.

Este contraste entre su estado mental y físico es lo que más le asusta, pues su mente "está al tiro", pero el cuerpo simplemente "no responde".

"Le echo ganas, pero créanme que una persona enferma, pues obviamente le echa ganas pero el cuerpo no responde y mi mente está al tiro, y eso es lo que te asusta más porque dices, no soy yo, o qué pasa".

A Yolanda le diagnosticaron "dos o tres" enfermedades

La actriz ha visitado muchos médicos, pues no encontraban qué tenía: "No encontraban que es porque tengo dos cosas o tres, que no encuentran, es una fatiga absoluta en mi cuerpo que de la nada es como si apagaras la luz, se me baja el switch".

Andrade padece depresión

Además del sufrimiento físico, Yolanda Andrade reconoció que ha pasado por una "depresión absoluta". Este tema lo considera muy personal, ya que a todos les da diferente y es algo que también "a la familia cansa mucho".

Confesó que a veces la frustración es tan grande que llega a ponerse impaciente o "grosera". Hay días en los que desea que se haga de noche para que amanezca, aunque reconoce que al final, da igual, pues está "igual inmóvil en una cama".

La conductora aprovechó la oportunidad para agradecer profundamente la luz y la oración que el público le ha enviado. Recibe mensajes mágicos de gente que le dice: "Mi mamá reza por ti". Subrayó que, a pesar de los obstáculos, ella se esfuerza por ser positiva, aunque reconoce que una persona enferma hace todo lo posible, pero el cuerpo no siempre coopera. Su hermana, madre y hermanos también están presentes y son un pilar en su vida.

¿Qué enfermedad tiene Yolanda Andrade?

Yolanda Andrade fue diagnosticada con un aneurisma cerebral en 2023 y aunque estaba en tratamiento recayó en noviembre del siguiente año, mientras grababa uno de los programas de 'Montse & Joe'.

Aquel día tuvo que abandonar los foros de grabación porque tenía dificultad para caminar y para hablar. Tras este incidente informó que ser haría estudios pues, un problema en su “cerebro” había afectado su habla y su capacidad motriz.

En agosto pasado, Yolanda Andrade afirmó que tenía una enfermedad degenerativa y que estaba consciente de que ya no podría caminar ni hablar.