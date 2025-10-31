Famosa actriz reconoce que quería el lugar de Yolanda Andrade en la TV: reacciona a su recuperación

Video Yolanda Andrade rompe en llanto al regresar a la TV y quedarle de “3 a 5 años” de vida

Luz María Zetina, recordada por telenovelas como Senda Prohibida, aceptó que buscó poder reemplazar a Yolanda Andrade en ‘Montse & Joe’, luego de que esta se ausentara debido a sus problemas de salud.

La actriz habló al respecto después de que la presentadora, quien ha mostrado mejoría en su condición, regresara al show.

“Lo único que pasó es que yo fui a conducir el programa justamente el día que Joe no fue. Me llevo increíble con Montserrat [Oliver]”, explicó en entrevista para el reportero Alan Saldaña.

Ella aseguró que tiene nostalgia de volver a trabajar en la ‘pantalla chica’, por lo que, tras esa participación, preguntó si podría sumarse a la emisión.

“Con todo el cariño y el amor busqué a Montse, y así fue, tan abierto como: ‘Oye, en este momento que Joe no está, a mí me encantaría conducir el programa si es posible, ahí como lo veas’”, relató.

Zetina manifestó que, pese a que planteó la posibilidad de sustituirla, mantuvo “la esperanza de que Joe estuviera mejor”: “Tanto que la queremos”.

Según Martha Figueroa, Luz María Zetina (izq.) supuestamente habría pedido quedarse con el lugar de Yolanda Andrade en el programa 'Montse & Joe'. Imagen Mezcalent

¿Montserrat Oliver se enojó con Luz María Zetina?

La primera que habló acerca de esta situación fue la periodista Martha Figueroa, quien indicó que supuestamente Montserrat Oliver le contestó a Luz María Zetina con una negativa cuando le envió un mensaje.

Ante la pregunta de si la exmodelo y gran amiga de Yolanda Andrade se molestó con ella, Luzma, como la llaman afectivamente, replicó: “Pues no sé”.

“Es que no me puedo meter en la cabeza de alguien más para saber si se enoja o no. Pero Martha no ha dicho nada que no sea cierto, así que…”, agregó tranquilamente.

La estrella de melodramas negó que su intención hubiera sido querer “ocupar el espacio de Yolanda” definidamente, como se especuló.

Alan Saldaña le solicitó a Zetina su opinión acerca de que la “gente pensaba que estaba, como se dice coloquialmente, zopiloteando el lugar”, así que ella fue tajante:

“Bueno, pero es que lo que diga la gente pues es lo que diga la gente. Yo te estoy diciendo que no hay ninguna falsedad en lo que se dijo: sí hablé, sí busqué a Montserrat y sí toqué esa puerta”.

Luz María Zetina reacciona a la recuperación de Yolanda Andrade

Ahora, que Yolanda Andrade volvió para estar en ‘Montse & Joe’, tras obtener el diagnostico de que padece “una enfermedad degenerativa”, Luz María Zetina se dijo entusiasmada por ello.

“¡Qué emoción! Yo le deseo toda la salud y el bienestar. Muchas bendiciones para ella”, compartió sin ahondar más al respecto.