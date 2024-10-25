Yolanda Andrade revela cómo está Thalía luego de que su hermana sufriera doble “infarto”

Video Thalía se encomienda a Dios tras revelarse que su hermana habría sufrido dos infartos: esto dijo

Yolanda Andrade compartió cómo se encuentra su amiga Thalía luego de que su hermana, Ernestina Sodi, sufriera un doble “infarto”.

De acuerdo con la periodista María Luisa Valdés Doria, la historiadora habría sido hospitalizada de emergencia el viernes 18 de octubre por un infarto al miocardio.

Poco después, según fuentes cercanas a la familia, a ella supuestamente se le reventó la orta, causándole un segundo ataque al corazón, por lo que estaría en terapia intensiva.

Yolanda Andrade comparte cómo se siente Thalía

En medio del hermetismo que ha guardado Thalía, Yolanda Andrade confesó que la crisis médica de Ernestina Sodi ha afectado a la cantante.

“Ahorita la está, la estamos pasando mal con ese tema”, dijo en entrevista con medios, como ¡Siéntese Quien Pueda!, este 24 de octubre.

La comunicadora reveló que, hasta ese momento, la intérprete de ‘Equivocada’ no había llegado a la Ciudad de México, donde se encuentra la clínica en la que está internada su hermana.

Mientras Ernestina está en recuperación, Thalía publicó en su cuenta de Instagram un mensaje con oraciones, lo que Andrade cree que “ayuda”.

“Ella es una persona muy creyente, es una mujer de fe, demasiado especial en ese tema porque, en mi caso, siempre estuvo, está, pendiente”, indicó.

“Las Sodi siempre han estado unidas, siempre, a parte, o sea, se aman, son unos muéganos y se aman con locura”, aseguró.

¿Cómo se encuentra la hermana de Thalía?

Sin profundizar en detalles, Yolanda Andrade habló de la condición de Ernestina Sodi, de quien, afirmó, es muy cercana.

“Es un tema muy delicado, ella va a estar bien, tenemos mucha fe, estamos en oración. Así es la salud, que te sorprende, la salud es lo más importante y todo esto pasa de repente”, señaló.

“Claro que sí”, respondió tajantemente al ser interrogada acerca de si “hay esperanzas de que se recupere” la escritora.

“Sí, son momentos complicados y estamos en las manos de Dios”, expresó, “yo a ‘Titi’ la quiero mucho, incluso ella me había invitado a su casa […] y fue un impacto para mí que después ella se puso mal”.

Laura Zapata desea lo mejor a Ernestina Sodi

Por su parte, Laura Zapata evitó dar pormenores de lo ocurrido a su hermana Ernestina Sodi, de quien está distanciada al igual que de Thalía.

No obstante, manifestó en entrevista con ‘Venga la alegría’, transmitida el 23 de octubre: “No me queda más que desearle que Dios la bendiga, que la ayude, que salga de esto. Que sus hijas tengan fortaleza”.