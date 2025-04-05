Yolanda Andrade reaparece en medio de especulaciones sobre su salud y sorprende por cómo luce

Video Filtran aparente audio de Yolanda Andrade en el que ella revelaría de qué está enferma

La salud de Yolanda Andrade ha sido blanco de especulaciones desde febrero, cuando se ausentó nuevamente del programa 'Montse & Joe' para enfocarse en su recuperación.

En 2024 sorprendió al aparecer con un parche en el ojo y presentar problemas con el habla, situación que se hizo evidente recientemente en el audio que envió al 'youtuber' Carlos Alberto para externar su molestia por las declaraciones del productor teatral Enrique Gou, quien aseveró que ella le habría confesado que le diagnosticaron esclerosis múltiple.

En medio de la ola de especulaciones, Yolanda sorprendió este 4 de abril al publicar un video en donde aparece sonriente al aire libre rodeada de la naturaleza en un aparente jardín.

En el breve video no emite palabra alguna, pero lo musicalizó con el tema 'Enséñame a Vivir' de su gran amiga Thalía.

Yolanda Andrade reaparece en medio de especulaciones sobre su salud. Imagen Yolanda Andrade/Instagram

Julio César Chávez dice que Yolanda Andrade está "muy bien"

El mismo 4 de abril el ícono del boxeo, quien es gran amigo de la presentadora, pidió a los medios de comunicación que dejaran de inventar información sobre la salud de Yolanda y aseguró que está "muy bien".

"Acabo de hablar con Yolanda y está muy bien gracias a Dios, déjense de chin…, a Yolanda ya la enterraron, ya la mataron y Yolanda está bien a gusto en su casa tomándose un refresco".