Tratamiento de Yolanda Andrade “no está funcionando”: ella afirma estar “más viva que nunca”

Video Yolanda Andrade no murió y revelan foto desde donde está luchando por su salud

La preocupación por el estado de salud de Yolanda Andrade aumentó la semana pasada luego de que una revista diera a conocer erróneamente que había muerto.

Dicha noticia fue desmentida prácticamente de inmediato por su amiga, la productora Raquel Rocha, quien detalló que la presentadora estaba “bien”.

“Ella está actualmente saliendo del hospital, siguiendo los tratamientos médicos pertinentes en compañía de sus hermanas, quienes han estado a su lado en todo momento”, contó la creativa.

Sin embargo, continúan las dudas al respecto de cómo se encuentra la también actriz continúan y por ello ha surgido información de su presunta condición.

¿Tratamiento de Yolanda Andrade “no está funcionando”?

Ha sido el periodista Carlo Uriel, colaborador del programa ‘Dulce & Picosito’ de Flor Rubio, el que explicó la supuesta dificultad que atravesaría Yolanda Andrade.

“Lo que pude saber extraoficialmente es que el tratamiento para combatir el aneurisma cerebral que ella padece no está funcionando o no han tenido el panorama como el que esperaban”, dijo, durante la emisión.

“No quiero decir que esté mal, porque no lo está, dentro de ese aspecto no es un panorama catastrófico ni negativo, pero no está avanzando como se esperaba”, agregó.

Por esta situación, especificó el comunicador, la estrella no volvería a las grabaciones de su ‘show’ con Montserrat Oliver, ‘Montse & Joe’.

Según el programa Hoy, ella había viajado a Los Ángeles, California, para internarse en una clínica, donde estaba siendo atendida. Ya habría regresado a la Ciudad de México.

“Ahora lo que requiere es una recuperación exhaustiva para poder regresar nuevamente al ‘show bisnes’”, sentenció Carlo.

Yolanda Andrade afirma que está “más viva que nunca”

Por su parte, Yolanda Andrade envió a su amigo Jorge Carbajal, para su canal de YouTube ‘En shock’, un mensaje grabado en video.

“Estoy muy bien, gracias a Dios. Salí del hospital muy bien, un poquito de lo que tengo, ¿no?”, aseveró ante la cámara el miércoles.

“Estoy más viva que nunca, hasta que Dios quiera”, añadió, dejando claro que le pareció muy “irresponsable” que se reportara su fallecimiento.

No obstante, ella no puntualizó si el proceso médico al que se sometió recientemente está dando o no los resultados que necesita.