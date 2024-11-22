Yolanda Andrade

Yolanda Andrade sufre recaída de salud: aparece con dificultad para hablar

La presentadora alarmó por su aparente estado de salud. Yolanda Andrade apenas pudo articular palabra ante los reporteros que la esperaban a las afueras de las instalaciones de la XEW en la Ciudad de México.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Yolanda Andrade llora y habla con dificultad al sufrir recaída de salud: video

Yolanda Andrade sufre una recaída de salud. Este jueves 22 de noviembre, la presentadora abandonó las instalaciones de la XEW, en la Ciudad de México, con dificultad para caminar y para hablar.

Andrade fue abordada por un grupo de reporteros al salir de las instalaciones y, aunque no dio detalles de su salud, se disculpó por no poderse detener a platicar como en otras ocasiones.

PUBLICIDAD

“Los quiero demasiado”, expresó arrastrando la voz mientras intentaba abordar su camioneta.

Más sobre Yolanda Andrade

Ventilan a famosa actriz que habría pedido quedarse con lugar de Yolanda Andrade en TV
3 mins

Ventilan a famosa actriz que habría pedido quedarse con lugar de Yolanda Andrade en TV

Univision Famosos
Yolanda Andrade dice que “con trabajos va a vivir 5 años más” ante enfermedad incurable que tiene 
1:00

Yolanda Andrade dice que “con trabajos va a vivir 5 años más” ante enfermedad incurable que tiene 

Univision Famosos
Kate del Castillo por fin habla de Yolanda Andrade y su enfermedad tras distanciamiento: reza por ella
0:53

Kate del Castillo por fin habla de Yolanda Andrade y su enfermedad tras distanciamiento: reza por ella

Univision Famosos
Bailando y con andadera, Yolanda Andrade felicita a Thalía mientras lucha contra enfermedad
0:58

Bailando y con andadera, Yolanda Andrade felicita a Thalía mientras lucha contra enfermedad

Univision Famosos
Kate del Castillo se reencuentra con ‘Las Lagartonas’: ¿y con Yolanda Andrade?
0:58

Kate del Castillo se reencuentra con ‘Las Lagartonas’: ¿y con Yolanda Andrade?

Univision Famosos
Kate del Castillo reacciona a enfermedad incurable de su examiga Yolanda Andrade ¿se reconciliarán?
0:50

Kate del Castillo reacciona a enfermedad incurable de su examiga Yolanda Andrade ¿se reconciliarán?

Univision Famosos
Kate del Castillo reacciona a la enfermedad de Yolanda Andrade que podría ocasionarle la muerte
2 mins

Kate del Castillo reacciona a la enfermedad de Yolanda Andrade que podría ocasionarle la muerte

Univision Famosos
Yolanda Andrade "de repente se pone malita": revelan cómo está tras sufrir "enfermedad degenerativa"
1:00

Yolanda Andrade "de repente se pone malita": revelan cómo está tras sufrir "enfermedad degenerativa"

Univision Famosos
Verónica Castro y Yolanda Andrade se habrían reconciliado: reportan que la actriz la buscó
0:57

Verónica Castro y Yolanda Andrade se habrían reconciliado: reportan que la actriz la buscó

Univision Famosos
Verónica Castro se habría "reconciliado" con Yolanda Andrade tras revelarse que ella podría morir
2 mins

Verónica Castro se habría "reconciliado" con Yolanda Andrade tras revelarse que ella podría morir

Univision Famosos

“Por favor, discúlpenme muchachos, me siento un poco cansada, y es un día largo, perdón, los quiero mucho, bye”, se despidió con dificultad.

Minutos antes de que Yolanda Andrade se retirara, Montsarrat Oliver se refirió a lo complicado que había sido el día para Yolanda Andrade, quien fue diagnosticada con un aneurisma cerebral en 2023.

“Pues a veces bien, a veces mal. Ahorita estuvimos grabando muy contentas, y pues a ver qué les cuenta ella”, mencionó sin dar detalles.

¿Qué le pasa a Yolanda Andrade?

En abril de 2023, Yolanda Andrade fue hospitalizada de emergencia tras presentar un intenso dolor de cabeza al que le prosiguieron expulsiones de coágulos de sangre.

En mayo, la presentadora reapareció públicamente para revelar que le había sido diagnosticado un aneurisma cerebral, mientras que en junio de 2024, su hermana Marilé comunicó que los médicos por fin habían descubierto qué tenía la intérprete de 52 años.

Aunque no reveló con exactitud el diagnóstico de Yolanda Andrade, aseguró que la afección era un “tema de la cabeza”, mismo que meses atrás le había causado la pérdida de voz y movilidad en su cuerpo.


Relacionados:
Yolanda AndradeFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD