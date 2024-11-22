Yolanda Andrade sufre recaída de salud: aparece con dificultad para hablar

Video Yolanda Andrade llora y habla con dificultad al sufrir recaída de salud: video

Yolanda Andrade sufre una recaída de salud. Este jueves 22 de noviembre, la presentadora abandonó las instalaciones de la XEW, en la Ciudad de México, con dificultad para caminar y para hablar.

Andrade fue abordada por un grupo de reporteros al salir de las instalaciones y, aunque no dio detalles de su salud, se disculpó por no poderse detener a platicar como en otras ocasiones.

“Los quiero demasiado”, expresó arrastrando la voz mientras intentaba abordar su camioneta.

“Por favor, discúlpenme muchachos, me siento un poco cansada, y es un día largo, perdón, los quiero mucho, bye”, se despidió con dificultad.

Minutos antes de que Yolanda Andrade se retirara, Montsarrat Oliver se refirió a lo complicado que había sido el día para Yolanda Andrade, quien fue diagnosticada con un aneurisma cerebral en 2023.

“Pues a veces bien, a veces mal. Ahorita estuvimos grabando muy contentas, y pues a ver qué les cuenta ella”, mencionó sin dar detalles.

¿Qué le pasa a Yolanda Andrade?

En abril de 2023, Yolanda Andrade fue hospitalizada de emergencia tras presentar un intenso dolor de cabeza al que le prosiguieron expulsiones de coágulos de sangre.

En mayo, la presentadora reapareció públicamente para revelar que le había sido diagnosticado un aneurisma cerebral, mientras que en junio de 2024, su hermana Marilé comunicó que los médicos por fin habían descubierto qué tenía la intérprete de 52 años.

Aunque no reveló con exactitud el diagnóstico de Yolanda Andrade, aseguró que la afección era un “tema de la cabeza”, mismo que meses atrás le había causado la pérdida de voz y movilidad en su cuerpo.